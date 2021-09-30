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Batman'da fıstık hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da fıstık hırsızları tutuklandı

Batman'da 13 çuval fıstık ve değerli eşya çalan hırsızlar, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

BATMAN (İHA) - Batman'da 13 çuval fıstık ve değerli eşya çalan hırsızlar, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yakalandı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde A.E. isimli vatandaşa ait evden 13 çuval Batman fıstığı, LCD televizyon ve 3 bidon peynir çalındığı bilgisini alan JASAT ekipleri hemen harekete geçti. JASAT ekiplerin başarılı çalışmasıyla yakayı ele veren İ.B., V.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi. - BATMAN

Batman'da fıstık hırsızları tutuklandı

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