Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Haberler
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Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

BATMAN'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatı ve tabelalar uçtu.

BATMAN'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatı ve tabelalar uçtu.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle çatı ve tabelalar uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağı, devrilen ağaçlar nedeniyle trafiğe kapandı. Ağaçlar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı ve kavşak yeniden trafiğe açıldı.Aracının üzerine ağaç devrilen Hüsnü İçen, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Birden gürültü duydum. Baktığımda ağaç, arabamın üstüne düşmüş. Dikiz aynası ve aracımda çizikler oluştu" dedi.


Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Batman'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

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