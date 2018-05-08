Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu
Batman'da iş adamı ve siyasetçi akrabalarının ismini kullanarak iş makinesi satın alma vaadiyle vatandaşlardan 13 milyon lira toplayan dolandırıcı, kayıplara karıştı.
Batman'da film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre Ş.G isimli dolandırıcı, şehirdeki ünlü iş adamı ve siyasetçi akrabalarının isimlerini kullanarak, iş makinesi alma vaadiyle, vatandaşlardan borç para aldı ve kayıplara karıştı. Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.
25 MART'TAN BERİ TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR
İş makinesi alma vaadiyle vatandaşları dolandıran Ş.G'nin telefonuna da 25 Mart gününden beri ulaşılamıyor.
''O MAKİNELERİ BİZİM PARALARIMIZLA ALDILAR''
Mağdurlardan Ömer T. yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Ben dahil Batman halkından büyük para topladı. Mağdur sayısının bu kadar fazla, toplanan paranın bu kadar büyük olduğunu olay ortaya çıkınca anladık. Ş.G'nin amcasının şirketleri var. 'İş makinesi kiralayacağımıza sizin vereceğiniz para ile satın alalım. Daha sonra bu makineleri kiralar kirayı bölüşürüz. Hepimiz kar ederiz' dedi. Gittik ve satın alınan makineleri gördük. Bizim araçlarımız sanıyorduk. Ş.G'nin akrabaları 'makineler sizin değil bizim' dediler. O makineleri bizim paralarımızla aldılar.''
''AKRABALARININ SİYASİ AĞIRLIĞINA GÜVENDİK''
Mağdur Ömer T. sözlerine şöyle devam etti, ''Dolandırı Ş.G'ye önce 48.650 Euro ardından 112 bin lira verdim. Bunu Batman'daki akrabalarının siyasi ağırlığına güvenerek yaptım. Akrabaları olayla ilgilenmiyorlar.''
''DOLANDIRILAN MAĞDURLAR BİRBİRLERİNE SÖYLEMEDİ''
Mağdur Ömer T. şunları ekledi, ''Dolandırılan şahıslar birbirlerini tanıyor olmasına rağmen olay gün yüzüne çıkana kadar kimse birbirine söylemedi. Herkes gizledi. 'Ona söyleme, o işi bozar. Kazanmanı istemez' diyormuş.''
13 MİLYON LİRA DOLANDIRDI
Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. Şirket ise şahsın yaptığı dolandırıcılığın kendilerini bağlamadığını savunuyor.
DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORLAR
Aylardır muhatap bulamayan mağdurlar şimdi devletten yardım bekliyor.
-
Sayın Ensar konuşurken kelimelerine dikkat et.Ben kimsenin ortağı değilim olanı söylüyorum. Sende kısa yoldan zengin olmak isteyenlerdensin galibaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ohh olmuş cahiller olduğu sürece bu hayat böle giderCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İBRAHİM BATMAN masallah sendede bilgi cokmuş belkide sehmusun ortagısın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Rant cevirirken kimse duymayacaktı canları yanınca duymayan kalmadı.siyasilerle is yaparken iyi olmadımı kötü eğer doğru olsaydı kısa yoldan devlet siyaset yardımıyla dön köseyi olmadı mı veryansın hepsi suçlu bunlarınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Türkiyemiz de ne kadar aptal çoksa.üçkağıtçı dolandırıcı katektersizlerde çok.Gerçek Eğitim şart.Taklit değil.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır