Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu

Batman'da film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre Ş.G isimli dolandırıcı, şehirdeki ünlü iş adamı ve siyasetçi akrabalarının isimlerini kullanarak, iş makinesi alma vaadiyle, vatandaşlardan borç para aldı ve kayıplara karıştı. Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

25 MART'TAN BERİ TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

İş makinesi alma vaadiyle vatandaşları dolandıran Ş.G'nin telefonuna da 25 Mart gününden beri ulaşılamıyor.

''O MAKİNELERİ BİZİM PARALARIMIZLA ALDILAR''

Mağdurlardan Ömer T. yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Ben dahil Batman halkından büyük para topladı. Mağdur sayısının bu kadar fazla, toplanan paranın bu kadar büyük olduğunu olay ortaya çıkınca anladık. Ş.G'nin amcasının şirketleri var. 'İş makinesi kiralayacağımıza sizin vereceğiniz para ile satın alalım. Daha sonra bu makineleri kiralar kirayı bölüşürüz. Hepimiz kar ederiz' dedi. Gittik ve satın alınan makineleri gördük. Bizim araçlarımız sanıyorduk. Ş.G'nin akrabaları 'makineler sizin değil bizim' dediler. O makineleri bizim paralarımızla aldılar.''

''AKRABALARININ SİYASİ AĞIRLIĞINA GÜVENDİK''

Mağdur Ömer T. sözlerine şöyle devam etti, ''Dolandırı Ş.G'ye önce 48.650 Euro ardından 112 bin lira verdim. Bunu Batman'daki akrabalarının siyasi ağırlığına güvenerek yaptım. Akrabaları olayla ilgilenmiyorlar.''

''DOLANDIRILAN MAĞDURLAR BİRBİRLERİNE SÖYLEMEDİ''

Mağdur Ömer T. şunları ekledi, ''Dolandırılan şahıslar birbirlerini tanıyor olmasına rağmen olay gün yüzüne çıkana kadar kimse birbirine söylemedi. Herkes gizledi. 'Ona söyleme, o işi bozar. Kazanmanı istemez' diyormuş.''

13 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Toplanan paranın 13 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor. Şirket ise şahsın yaptığı dolandırıcılığın kendilerini bağlamadığını savunuyor.

DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORLAR

Aylardır muhatap bulamayan mağdurlar şimdi devletten yardım bekliyor.