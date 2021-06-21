Batman'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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Batman'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Batman'da Filistin yararına kermes düzenlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği ile Batman İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Platformu tarafından Filistin yararına kermes düzenledi.

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği ile Batman İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Platformu tarafından Filistin yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkında düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el eşi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.

Kermesin açılışında konuşan Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu sözcüsü Şeyhmus Temiz, Filistinli Müslümanlarla dayanışmak ve onların acılarını paylaşmak için kermesi düzenlediklerini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin İsrail saldırılarında mağdur olan Filistinlilere gönderileceğini vurgulayan Temiz şunları kaydetti:

"Kardeşlik, kardeşinin acısını, derdini anlayabilmek, hissedebilmek ve yeri geldiğinde ona dokunabilmektir. Bugün Filistinli kardeşlerimizin İsrail terör devletinin zulmüyle yanan, harap olan, yıkılan şehirlerin sahibi olan Filistinlik kardeşlerimize dokunmak için, onların acısını hissetmek ve paylaşmak için buradayız. Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu ve İHH olarak birlikte başlatmış olduğumuz kampanyanın devamı olarak kermesimiz bugün başlıyor. Kermesimiz 3 gün devam edecek. Destek vermek isteyen herkesin katkısını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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