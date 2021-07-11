Fiber kablo çalan hırsız kamerada
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Fiber kablo çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fiber kablo çalan hırsız kamerada Batman'da sabah saatlerinde Petrol Mahallesi'nde bahçeye giren 1 kişi internet kablosunu çalarken kameralara yansıdı.

Fiber kablo çalan hırsız kamerada

BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde Petrol Mahallesi'nde bahçeye giren 1 kişi internet kablosunu çalarken kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kerpetenle bir evin bahçesine dadanan hırsız internet kablosunu çaldı. Olay saniye saniye kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada
Fiber kablo çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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