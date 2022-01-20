Batman'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da terör suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.K. ve N.E. düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.