Batman'da Fetö Soruşturmasında 7 Tutuklama
Batman’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı.
Batman'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı belirlenen 13 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, emniyetteki 2 kişinin ise sorgusu sürüyor. - BATMAN