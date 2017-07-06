Batman'da Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde terör örgütünün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde terör örgütünün haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen 24 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, özel harekat polislerinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Batman Bölge Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - BATMAN