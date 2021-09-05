Son dakika haberi: Batman'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Batman'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba ağır yaralandı Batman merkez Diyarbakır Caddesinde hızını alamayan otomobil arkadan motosiklete çarptı.

Batman'da feci kaza: 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba ağır yaralandı

BATMAN - Batman merkez Diyarbakır Caddesinde hızını alamayan otomobil arkadan motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken anne ve babanın da durumun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman merkezde bulunan Diyarbakır Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 ED 063 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklet çarpıştı. Hız limitini aşan otomobil seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada olay yerinde 5 yaşındaki çocuk ölürken anne ve babanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş