Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı

Batman'da, Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonla terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa