Batman'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Değirmenüstü köyünde Abdülkerim Ekinci'ye ait evden 13 çuval fıstık, televizyon, kışlık peynir ve bazı ev eşyalarının çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini izleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İ.B, V.Y. ve A.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Abdülkerim Ekinci, gazetecilere, hırsızların kendileri yokken eve girdiği söyledi.

Çalınan eşya ve malzemeleri bularak kendilerine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkürlerini ileten Ekinci, "Ekipler 2 gün boyunca araştırma yaparak hırsızları tespit edip yakaladılar. 3 kişiyi gözaltına almışlar. Televizyonumuzu, peynirimizi getirdiler. Fıstıkları da bir toptancıya satmışlar. Ekipler onu da tespit etmişler. Pazartesi fıstıkların parasını toptancıdan alacağız." dedi.