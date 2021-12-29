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Batman'da et fiyatlarında indirime gidildi

Batman'da et fiyatlarında indirime gidildi
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Kasaplar Derneği, döviz kurundaki düşüşün ardından kırmızı ve beyaz etin fiyatında indirim yaptıklarını açıkladı.

BATMAN (AA) - Batman Kasaplar Derneği, döviz kurundaki düşüşün ardından kırmızı ve beyaz etin fiyatında indirim yaptıklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Ali Rüzgar, dernek binasında gazetecilere, kırmızı ve beyaz etin fiyatında yüzde 7 indirim yaptıklarını söyledi.

"Mevcut ekonomik koşullarda tüketici lehine fiyat değişimi ve ürün fiyatlarına yansıyacak indirimlerin hayata geçirilebilmesi için Batman Kasaplar Derneği olarak fiyat indirimine gidilmesi yönünde karar aldık." diyen Rüzgar, yüzde 7'lik indirimin bugünden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Rüzgar, "Bu oran kırmızı ette (kuzu-dana) 5 lira, beyaz ette ise 2 liraya tekabül etmektedir. Halkımıza et ihtiyaçlarını güvenli, temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda temin etmeleri için mahalle ve çarşı kasaplarından alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Batman'da et fiyatlarında indirime gidildi

Batman'da et fiyatlarında indirime gidildi

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AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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