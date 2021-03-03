Batman'da erken bağ budama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman'da erken bağ budama

03.03.2021 08:24 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:30
Batman'da erken bağ budama

BATMAN'ın üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde, ağaçları çiçeklenen çiftçiler, bağları budamaya başladı.

BATMAN'ın üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde, ağaçları çiçeklenen çiftçiler, bağları budamaya başladı. Üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışma yürütüyor. Budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını anlatan çiftçi Mehmet Selim Temiz, "Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı" dedi.

Gercüş ilçesindeki çiftçilerin bağ budama mesaisi başladı. Üzümüyle meşhur ilçedeki çiftçiler bu yıl bağ budamanın erken başladığını aktardı. Üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışma içerisinde. Bu yıl bağ budamanın erken başladığını söyleyen çiftçi Mehmet Selim Temiz, "Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı. Hava sıcaklıkları bizim bu bölgede biraz daha yüksektir. 55 yaşındayım ilk kez budamanın erken yapıldığını görüyorum" dedi.

Çiftçilerden İslam Beyaz ise erken budamanın nedeni sıcak havalardan kaynaklandığını ifade ederek, "Sıcak hava artmaya başladı bu yüzden erken başladık budamaya. Badem ağaçları da erken çiçek açmış. Bağımızda bulunan asma dallarda bulunan gözler açılmadan bizim budamamız gerekiyor yoksa budama bir işe yaramaz. Havalar sıcak olduğundan dolayı ve üzüm asmaları gözünü açmadan bizim budama yapmamız gerekir bu nedenle budamayı 20 gün erken başlattık" diye konuştu.

Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama
Batman'da erken bağ budama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Hande Soral Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Metin Oktay Mustafa Yumlu Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da erken bağ budama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 08:33:01. #1.16#
title