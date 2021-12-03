Batman'da engellilere yönelik çalışmalara ilişkin açıklama

BATMAN (AA) - Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, engellilere verilen desteklerle ilgili açıklama yaptı.

Çiçek, yaptığı açıklamada, çocuk, genç, kadın, erkek demeden her engel grubunun ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Son yıllarda devlet tarafından engellilere sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlandığını kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilimizde engelli vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunulmaktadır. Evde bakım hizmeti kapsamında 6 bin 465 vatandaşımıza kişi başı 1797 lira bakım ücreti ödenmek suretiyle evde bakımları sağlanmakta, Müdürlüğe bağlı yatılı bakım merkezlerinde 1 resmi ve 3 özel bakım merkezi bulunmaktadır. Özel bakım hizmetleri kapsamında 143 engellimize toplam 7 milyon 254 bin 496 lira ödeme yapılmıştır."

Toplu ulaşımda ücretsiz seyahat yapmaları için toplam 8 bin 872 kişiye engelli kimlik kartı verildiğini ifade eden Çiçek, "Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından engelli ve ailelerinin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler düzenlemektedir." diye konuştu.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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