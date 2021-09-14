Batman'da engelli gence akülü araç desteği

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, 17 yaşındaki bedensel engelli Yasin Tuncer'e akülü araç desteğinde bulundu.

Mahalle buluşmaları programında araç isteyen engelli Tuncer'in isteğini Gür yerine getirdi.

Gür, Seyitler Mahallesinde ailesi ile yaşayan Tuncer'i ziyaret ederek, talepte bulunduğu akülü aracı hediye etti.

Tuncer'in evden dışarı çıkabilmesi için akülü araç isteğini yerine getirdiklerini belirten Gür, "İnşallah Yasin kardeşimiz bu araçla evden dışarı çıkarak rahat bir şekilde gezebilecek." dedi.

Yeni aracına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Tuncer de gösterilen duyarlılıktan dolayı Gür'e teşekkür etti.