Batman'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında, Batman İl Emniyet Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında, Batman İl Emniyet Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Batman Üniversitesi merkez kampüsündeki etkinlikte sahneye yerleştirilen ve içine uyuşturucu konulan kutuyu bulan narkotik köpeği Maya ile düzenlenen gösteri, beğeni toplantı.

Gösteri sonrası konuşan polis memuru Ayşegül Yılmaz, uyuşturucu konusunda anneleri bilgilendirmek ve biliçlendirmek, farkındalık yaratmak üzere bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, "Anneler uyuşturucu gördükleri zaman ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirmede bulunuyoruz. Uyuşturucuya başlanmanın önüne geçebilmek ve erken tespit bizim çok önemli. Ne kadar erken fark edersek, ne kadar erken teşhis edilirse bu son derece tedavi konusunda önemli." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Eliaçık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık