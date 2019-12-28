Batman'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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Batman'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

28.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:36
Batman'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

'ın ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kerem Konuk (15), Arıkaya köyü Dikbayır mezrasındaki petrol kuyularının olduğu bölgede elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Konuk, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA
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