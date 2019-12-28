Batman'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kerem Konuk (15), Arıkaya köyü Dikbayır mezrasındaki petrol kuyularının olduğu bölgede elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Konuk, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu.