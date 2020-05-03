Batman'da ele geçirilen 4 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
03.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:27
BATMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
BATMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA