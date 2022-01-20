Batman'da eğitime kar engeli

Batman'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Batman'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.