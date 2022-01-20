Batman'da eğitime kar engeli - Haberler
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Batman'da eğitime kar engeli

Batman'da eğitime kar engeli
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Batman'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Halk Eğitim Merkezi, Batman, kar, Güncel, Haber

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