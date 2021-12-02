Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Batman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada Sason'un Balbaşı köyünde D.S. ve İ.S'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

23 Kasım'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 300 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.S. ve İ.S. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden D.S. tutuklandı, İ.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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