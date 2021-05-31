Batman'da düzenlenen operasyonda 855 litre sahte içki ele geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda 855 litre sahte içki ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 855 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 855 litre sahte içki ele geçirildi.

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 855 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin imalathaneye dönüştürülerek sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

İş yerini takibe alan ekipler, bir araca içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen su bidonlarının yüklendiğini görmeleri üzerine 24 Mayıs'ta iş yeri ve araca operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan düzenek ve çok sayıda aparat ile 855 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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