Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:03

Son dakika haberlerine göre Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 96 dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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