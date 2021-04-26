Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı
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Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı

Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman il merkezinde 10 Mayıs'a kadar düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Batman il merkezinde 10 Mayıs'a kadar düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 10 Mayıs'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda 'açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı ve benzeri' eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. maddesine istinaden 10 Mayıs saat 24.00'e kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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