Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Batman il merkezinde 28 Ocak'a kadar düzenlenecek her türlü eylem ve etkinlik Valilik iznine bağlandı.

Batman il merkezinde 28 Ocak'a kadar düzenlenecek her türlü eylem ve etkinlik Valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin bundan hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ile etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda açık, kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı gibi eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Kanun kapsamındaki 17. ve 22. maddelere istinaden 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak