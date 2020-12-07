Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı
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Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı

07.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:52
Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı

Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 21 Aralık'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda 'açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı vb.' eylem etkinlikler 15 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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