Batman'da duvardan tırmanan hırsız internet kablosunu çaldı
Batman'da gece saatlerinde duvardan tırmanan hırsız, internet kablosunu çaldı.
BATMAN (İHA) - Batman'da gece saatlerinde duvardan tırmanan hırsız, internet kablosunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Batman Meydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hırsız, duvara tırmanıp kerpetenle internet kablolarını kesip çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN