Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Batman'da duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

21.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:51
Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

'da duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Batman'da iki ile arasında 2011 yılında yaşanan arazi meselesinde taraflar mahkemelik oldu. İki aile, bugün saatlerinde duruşmaya katılmak üzere Batman Adliyesi'ne geldi. Batman Adliyesi önünde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Abdulaziz Özerdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Osman Arslan/İHA)

Kaynak: İHA
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