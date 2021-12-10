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Batman'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Batman'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

BATMAN (İHA) - Batman'da durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 636 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - BATMAN

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