Batman'da durdurulan araçta 4 bin 700 paket zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi
07.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:14
Batman'da durdurulan araçta zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Batman'da durdurulan araçta zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak araçta arama yaptı.
Aramada koltuk altına zulalanmış 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak