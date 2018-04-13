Batman'da Doğu Guta'daki Aileler İçin Kermes
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Atatürk Parkı'nın yanında bulunan alanda Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'daki ailelerin yararına kermes düzenlendi.
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Atatürk Parkı'nın yanında bulunan alanda Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'daki ailelerin yararına kermes düzenlendi.
Suriyeli mağdurların yararına düzenlenen kermeste yöresel yemekler, seccade, pardösü, çanta gibi çeşitli malzemeler satışa sunuldu.
İHH Batman Şube Başkanı Hüseyin Şansi, Batman'da önemli işlere imza attıklarını söyledi.
Şansi, şöyle konuştu:
"13-15 Nisan'ı kapsayan kermesimiz Doğu Guta'daki yetimler yararınadır. Kermese katkılarını sunan arkadaşlardan Allah razı olsun. Katkı sunan arkadaşların katkıları yerine ulaşacaktır. Kermesimiz şehrin en işlek yerindedir. Mutluyuz."
Duaların okunduğu açılışa, Batman Müftü Yardımcısı Ahmet Duran, AK Partili yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.