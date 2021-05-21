Batman'da Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş çalışmaları hızlı başladı

Batman Üniversite'sinde Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. İdris Demir, Dicle Üniversitesi tarafından 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde organize edilen 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimler Kongresine "Onursal Başkan" olarak davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Üniversitesi bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi'nin fiziki kurulumu için hızlı adımlarla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz Rektörü Demir, Dicle Üniversitesi tarafından organize edilen 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi'ne "Onursal Başkan" olarak davet edildi.

Ulusal ve uluslararası pek çok katılımcının yer aldığı 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresine davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Demir: "Diş Hekimliği Fakültemizin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmasının ardından Fakültemizin bir an önce hizmete açılması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kuruluş çalışmaları sırasında 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresine davet edilmekten memnuniyet duyduk. Diş Hekimliği alanında Fakültemizin ihtiyaç duyduğu akademik personel ile iletişime geçmek anlamında önemli bir süreç başlamış olacaktır. Batman'da Diş Hekimliği Fakültemizin bir an önce hizmet verebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler