Batman'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Mahsum Kavak idaresindeki 34 KVM 44 plakalı kamyonet, Gönüllü köyü mevkisinde sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis ve Gercüş Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Yusuf Kavak ve İbrahim Işık yaralandı.
Yaralılardan Işık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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