Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 kişi yakalandı
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Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 kişi yakalandı

20.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:22
Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 kişi yakalandı

Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazının kabloları çalındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili kapsamlı çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu değerlendirilen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası ile yapılan karşılaştırmanın ardından şüphelilerin kardeş olan H.Ö. ve Y.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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