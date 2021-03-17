Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

17.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:25

Son dakika haber... Batman'da demir dubaları çaldırlar.

Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

BATMAN - Batman'da hırsızlar, araçların park edilmemesi için belediye tarafından konulan demir dubaları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Belediyesi tarafından araçların park etmemesi için Çarşı Mahallesine yerleştirilen demir dubaların bazılarının yerinde olmadığını gören esnaf, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, zemine vidalarla sabitlenen demir dubaların, çöpten atık toplayan 1 kişi tarafından gece yarısı sökülerek çalındığı tespit edildi. Görüntüleri inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Son dakika: Batman'da demir dubaları çaldırlar... Hırsızlık anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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