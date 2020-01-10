Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

10.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:56

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusunun da olduğu 13 kişi tutuklandı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2019'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de arasında olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sözde il sorumlusu M.D'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA