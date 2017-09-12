Batman'da Dağda Yaralanan Çocuk Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda kaya düşmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, 112 Acil Servis ekiplerine, Mereto Dağı'ndaki Çalışlar köyü kırsalında ailesiyle piknik yapan 14 yaşındaki Yasin Avunç'un başına kaya parçası düştüğü bilgisi geldi.



Olayın yaşandığı bölgenin dağlık olmasından dolayı ambulans ekiplerinin gidememesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE görevlileri, bir saat süren çalışma sonucu Avunç'a ulaştı.



Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.