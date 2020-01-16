Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı
Batman'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Batman'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla H.F. yakalandı.
Gözaltına alınan H.F, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.