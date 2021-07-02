Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
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Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı

Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz - Haberler | Güncel

BATMAN'da, cuma namazının ardından cami önlerinde kurulan aşı standına gelen imam ve cemaat, koronavirüs aşısı oldu.

BATMAN'da, cuma namazının ardından cami önlerinde kurulan aşı standına gelen imam ve cemaat, koronavirüs aşısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce koronavirüsle mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık görevlileri, cuma namazı nedeniyle kentin en işlek bölgelerinde 6 cami önünde aşı standı kurdu. Turgut Özal Bulvarı'ndaki Yıldız Camisi İmamı Savcı Kıyanç, cuma namazının ardından cemaatle birlikte standa gelerek aşı oldu. İmam Savcı Kıyanç, herkesin aşılanması için çağrıda bulundu. Kıyanç, "Ben de ilk defa aşı oldum. Cami önünde aşı standı kurulması nedeniyle ben de cemaattekiler gibi sıramı bekleyerek aşımı oldum. Aşı güvenlidir. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz

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