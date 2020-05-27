Batman'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar belli oldu
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Batman'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar belli oldu

Batman Müftülüğü, camilerde cemaatle ibadet edilmesi ve avlusunda cuma namazı kılınacak cami ve alanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Batman'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar belli oldu
27.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:33

Batman Müftülüğü, camilerde cemaatle ibadet edilmesi ve avlusunda cuma namazı kılınacak cami ve alanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, şehir merkezinde 28 farklı noktada cuma namazı kılınacağını bildirildi.

Açıklamada, cami avlusu, okul bahçesi ve parklarda kılınacak cuma namazlarında sosyal mesafeye dikkat edileceği, namaz kılan cemaatin maske takacağı ve herkesin kendi seccadesinde namaz kılacağı kaydedildi.

Batman kent merkezinde cuma namazı kılınacak yerler ise şöyle:

"Atatürk Parkı, Şerzan Kurt Parkı, Kültür Cami yanı, Hüsnü Genç Cami önü, İmam Buhari Cami önü, İmam Şafii Cami yanı (Pazar yeri ortaokulu bahçesi), Mehmet Emin Terece Cami bahçesi, Korkut Özal Cami önü, Şevket Başak Cami bahçesi, Aygün Müftülük Cami bahçesi, Hz. Hamza Cami bahçesi, Hz. Halit Cami bahçesi, Hz. Osman Cami bahçesi, Mehmet Akif İnan Cami bahçesi, Oduncular sitesi cami bahçesi, Hamidiye Cami bahçesi, Mahsumiye Cami bahçesi, Selahattini Eyyübi Cami yanı, Aydınkonak Cami bahçesi, Şeyh Muhammed Zilan Cami bahçesi, Ashabul Kehf Cami bahçesi, Enbiye Cami bahçesi, Peygamber Cami bahçesi, El Aksa Cami bahçesi, Şeyh Hüseyin Cami bahçesi, Hayber Cami bahçesi, Seyit Hasan Cami bahçesi, Üniversite Cami bahçesi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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