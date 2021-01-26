Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

26.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:05
Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elinde tarihi eser bulunan ve satmak için müşteri arayan bir kişi takibe alındı.

Yapılan fiziki takip neticesinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında durdurulan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 1524 bronz sikke, 90 bronz sikke parçası, 71 bronz yüzük ve parçası, 2 pişmiş toprak obje, cam parçası, 223 metal parça, 4 deri kitabe ve kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Seçil Gür Cemre Kemer Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Alper Ulusoy Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:11:51. #1.16#
title