Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elinde tarihi eser bulunan ve satmak için müşteri arayan bir kişi takibe alındı.

Yapılan fiziki takip neticesinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında durdurulan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 1524 bronz sikke, 90 bronz sikke parçası, 71 bronz yüzük ve parçası, 2 pişmiş toprak obje, cam parçası, 223 metal parça, 4 deri kitabe ve kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak