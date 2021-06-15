Batman'da coğrafi işaret tescil belgesi alan Sason çileği için program düzenlendi
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Batman'da coğrafi işaret tescil belgesi alan Sason çileği için program düzenlendi

Batman'da coğrafi işaret tescil belgesi alan Sason çileği için program düzenlendi
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman Valisi Hulusi Şahin, "2007'de 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "2007'de 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda." dedi.

Vali Şahin, Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (BATSO) Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuruyla coğrafi işaret tescil belgesi alan Sason çileği için Sason ilçesinin Erdemli Mahallesinde çilek tarlasında düzenlenen programda, tescil çalışmasıyla Batman'a ait bir ürünün dünya çapında bir markaya kavuştuğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda ilçede tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle küçük bir alanda başlanan çilek yetiştiriciliğinin bugün Batman'ın markası olarak tescillendiğini aktaran Şahin, bunun önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de büyük emeklerle tütünün ikamesi olacak çok sayıda ürünün denendiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ancak çoğu yerde beklenen verim elde edilemezken, çilek ile tütün ikamesinde en başarılı ilçelerden biriyiz. 2007'de 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda. Bu ürünün ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir rakam değil. Tütünden sonra çilek üretimi de Sason çiftçisine ekonomik anlamda can simidi oldu. Yetmedi bu kıymetli ürün, bir marka değer olarak Batman ve Sason'u tanıtım noktasında çok önemli bir yere taşıdı."

Vali Şahin, Batman'ın bir tarım şehri olduğunu, tescillenecek çok sayıda ürününün bulunduğunu dile getirerek, en kısa zamanda Sason balı, Gercüş mezrone üzümü gibi ürünlerin de tescillenmesini umduğunu kaydetti.

Programda, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, Sason Kaymakamı Samet Serin'e tescil belgesini verdi.

Programa, Sason Belediye Başkanı Şafi Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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