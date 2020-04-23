Batman'da çocuklara pasta sürprizi Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara pasta ve kitap hediye edildi.

Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara pasta ve kitap hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, bir kafede gönüllü öğretmenlere ulaştırması için pasta ve kitap teslim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı gönüllü öğretmenler tarafından teslim alınan kitap ve pastalar evlerinde 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara kapıda teslim edildi.

Müdür Kurtaran, şunları kaydetti:

"Gönül isterdiki okullarımızın bahçelerinde 100 yıl coşkusunu yaşasaydık ama maalesef maruz kaldığımız bu salgın nedeniyle bu şekil bir kutlamadan mahrum kaldık. Ama çocukların özellikle bu hafta boyunca yaptığı etkinliklere şahit olduk. "

Kaynak: AA