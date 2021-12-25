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Batman'da çocuklara giyim yardımı yapıldı

Batman'da çocuklara giyim yardımı yapıldı
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Umut Kervanı Derneği, "Yetim ve muhtaçlara umut ol" temasıyla 102 çocuğa giysi yardımında bulundu.

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BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı Derneği, "Yetim ve muhtaçlara umut ol" temasıyla 102 çocuğa giysi yardımında bulundu.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, dernek üyeleri aralarında Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu 102 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Güzel, "Çocuklar aileleriyle beğendikleri kıyafetleri seçerek aldı. Rabbim aracı olan katkı sunan hayırseverlerden razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Aileler de yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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