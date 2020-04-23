Batman'da çocuklar bayramı evde kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutladılar.

Mustafa ve Songül Alatürk çiftinin kızları Naz (6), Eyşan (8) ve Nida,(10) bayrama özel kıyafetler giyen ve balonlarla süslemeler yapan minikler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyledi, dans etti.

Nida Alatürk, bayramı kardeşleriyle evde kutladıklarını belirterek, "23 Nisan'ı eğlenerek mutlu bir şekilde geçirdik. Buradan herkese evde kalma çağrısına bulunuyorum." dedi.

Cuma ve Güler Solmaz çiftinin çocukları Rabia (10) ve Beraat (6) ise 23 Nisan'ı evlerinin balkonunda kutladı.

Kaynak: AA