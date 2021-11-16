Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı Batman'da cinnet getiren D.D. isimli şahıs eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.

BATMAN (İHA) - - Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

BATMAN - Batman'da cinnet getiren D.D. isimli şahıs eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baladız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşini de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Cinnet getiren adam baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title