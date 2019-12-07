Batman'da cinayet anı kamerada
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Batman'da cinayet anı kamerada

Batman'da cinayet anı kameradaBATMAN'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

07.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:44
Batman'da cinayet anı kamerada

'da cinayet anı kamerada

BATMAN'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

Kaynak: DHA

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: Batman'da cinayet anı kamerada
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