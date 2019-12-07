Batman'da cinayet anı kamerada
Batman'da cinayet anı kameradaBATMAN'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Batman'da cinayet anı kamerada
BATMAN'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-