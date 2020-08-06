Batman'da çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında badem ve incir ağaçlarıyla üzüm bağlarının bulunduğu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında badem ve incir ağaçlarıyla üzüm bağlarının bulunduğu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesiksu ile Yasıca köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, haber verilmesi üzerine Batma Orman İşletme Müdürlüğü ile Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında badem ve incir ağaçları ile üzüm bağlarının bulunduğu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA