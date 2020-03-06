Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı - Haber

Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Batman'da husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

06.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:10
Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

'da husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Eski İl Başkanı Ferit Özdemir, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırmak için Demirbilek köyüne gitti.

Bir araya gelen aileler arasında çıkan sözlü çatışma silahlı kavgaya dönüştü. Özdemir ve 2 kişi, çıkan kavgada silahla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özdemir, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler