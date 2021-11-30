Batman'da çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman İl Özel İdaresince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla çiftçilere yüzde 70 hibe destekli meyve fidanı desteği sunuldu.
BATMAN (AA) - Batman İl Özel İdaresince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla çiftçilere yüzde 70 hibe destekli meyve fidanı desteği sunuldu.
Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün tarafından çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.
Gün, çiftçilere çeşitli türlerde meyve fidanı dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, fidanların Batman ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Törene, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Selman Nasıroğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan ve çiftçiler katıldı.
AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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