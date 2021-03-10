Batman'da çiftçilere badem ve fıstık fidanı dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilere 13 bin fidan dağıtıldı.

Gercüş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce çiftçilere 3 bin badem ve 10 bin fıstık fidanı verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin talebi üzerine badem ve fıstık fidanları dağıtıyoruz inşallah Gercüş'ümüz hem fıstık hem badem diyarı olur. Buralar kıraçtır meyvelik ve meyvecilik alanında gelişmesini talep ediyoruz bizimde o yönde desteğimiz olacak. Gercüş bizim için çok önemlidir. Tahılın az olduğu fakat meyveciliğin daha fazla verimli olduğu ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Çiftçiler ise fidan desteğiyle ilçede meyvecilik alanında gelişme olacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak